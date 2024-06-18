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Сегодня, 16:17

Боксер Кевин Джонсон рассказал, что ездит в России на метро

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Боксер Кевин Джонсон рассказал, что в России с удовольствием пользуется общественным транспортом.

«Когда я в Москве, с удовольствием пользуюсь общественным транспортом. В России и машина необходима, конечно. Тем более здесь такие низкие цены на бензин. Но я с радостью пользуюсь общественным транспортом», — приводит слова Джонсона ТАСС.

9 января был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому Джонсону было предоставлено российское гражданство.

В ходе профессиональной карьеры Джонсон провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед, потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились ничьей.

Источник: ТАСС
Кевин Джонсон
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