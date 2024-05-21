Боксер Ковалев может завершить карьеру из-за отсутствия предложений

Российский боксер Сергей Ковалев может завершить карьеру в случае отсутствия предложений по будущим поединкам.

«Сергей в ближайшее время будет принимать решение о продолжении карьеры. Если предложений по боям не будет, он, скорее всего, завершит карьеру», — приводит ТАСС слова представителя команды Ковалева.

41-летний Ковалев был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелой весовой категории.

18 мая россиянин проиграл шведу Робину Сафару на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Этот бой стал первым для Ковалева после двухлетнего перерыва.