Боксер Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никита Цзю стал чемпионом Австралии в весовой категории до 69,9 кг.

25-летний спортсмен в 10-раундовом поединке выиграл у австралийца Дилана Биггса техническим нокаутом в пятом раунде.

Цзю оказался в нокдауне в первом раунде, но уже во втором сумел выровнять ситуацию. В конце четвертого раунда он едва не победил досрочно, Биггса спас гонг. В пятом раунде после ряда ударов судья остановил поединок, присудив победу Цзю.

Это первый титул в карьере Цзю. В активе боксера 8 побед (7 нокаутом), ни одного поражения. Он продлил серию досрочных побед до четырех.

В прошлом бою он победил соотечественника Джека Брубейкера (17-5) техническим нокаутом в шестом раунде. Бой состоялся 23 августа в Hordern Pavilion в Сиднее, Австралия.

Ранее сообщалось, что Тим Цзю проведет следующий бой в марте 2024 года.