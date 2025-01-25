Боксер Поветкин назвал глупостью свою дисквалификацию

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

24 января Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранила 45-летнего спортсмена на четыре года (до 20 октября 2028-го) и аннулировала его результаты с 28 сентября 2014 года.

«Это ерунда и глупость», — приводит ТАСС слова Поветкина.

Поветкина временно отстранили 21 октября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014-го. За сутки до этого россиянин победил камерунца Карлоса Такама в бою за серебряный чемпионский пояс по версии WBC. Поветкин завершил спортивную карьеру в 2021 году.