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Сегодня, 09:06

Райан Гарсия — о победе над Хейни: «Это уморительно»

Давид Хачатрян
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Бывший временный чемпион в легком весе по версии WBC Райан Гарсия (25-1) выдвинул свою гипотезу о том, почему некоторые фанаты недовольны его победой над чемпионом по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-1).

«Я знаю, что люди так бесятся. Представьте себе парня, который троллит без остановки, побеждает лучшего бойца вне зависимости от категории, а потом просто чилит. Братан, это уморительно. Ха-ха-ха», — написал Гарсия в соцсети X.

Гарсия победил Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся в ночь на 21 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

Бокс
Девин Хейни
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