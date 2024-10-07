Рой Джонс: «В лучшие годы я бы побил и Бивола и Бетербиева. Бивол бы продержался чуть дольше»

Бывший чемпион мира по боксу в четырех весовых категориях Рой Джонс заявил, что в годы своего расцвета без проблем победил Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Бивол, пожалуй, доставил бы мне чуть больше проблем, чем Бетербиев, — сказал Джонс в интервью «talkSPORT Boxing». — Хотя тут 50 на 50: у Бивола есть ноги и навыки, по нему не так легко попасть, потому что очень мобильные ноги. Бетербиев один из самых сильных панчеров, которого мы видели, с ним нужно быть очень аккуратным. Хотя с ним бы я разобрался быстрее, чем с Биволом. Оба были бы проблемой, но по-разному, хотя думаю, Артура я бы порешал раньше.

Ни при каких Бивол бы меня не перебоксировал. Но он продержался бы дольше, чем Бетербиев. Когда я дрался с Монтеллом Гриффином, он был контрпанчером, и не шел на меня, поэтому его тяжело было поймать. Бивол примерно такой же, за ним нужно идти самому. Я бы пошел и порешал его, конечно, но это заняло бы чуть больше времени, чем с Артуром, потому что Артур сам пришел бы прямо ко мне, на порог моего дома (Смеется.)».

Поединок Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября в Эр-Рияде.