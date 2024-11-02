Боксер Саламов считает, что Муртазалиев может стать абсолютным чемпионом мира

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе Умар Саламов считает, что Бахрам Муртазалиев может стать абсолютным чемпионом мира.

«Никто не верил в Бахрама в бою с Тимом Цзю. Муртазалиев зрелищно и без единого шанса доказал, что он — настоящий чемпион. Он также способен стать и абсолютным чемпионом мира, победив Теренса Кроуфорда и Себастьяна Фундору. Человек трудится, всегда в зале», — цитирует боксера MMA.Metaratings.ru.

31-летний Бахрам Муртазалиев в апреле победил в Германии Джека Кулкая, завоевав вакантный титул чемпиона мира в первом среднем весе. 20 октября он защитил свой пояс в бою с австралийцем Тимом Цзю в США. Сейчас на счету россиянина 23 победы и ни одного поражения.