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Сегодня, 08:35

Сауль Альварес: «Поднимусь в полутяжелый вес только ради боя с Биволом»

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2) отметил, что поднимется в полутяжелый вес только ради боя с чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0).

«Единственный способ перейти в полутяжелый вес — это провести реванш с Биволом. Это единственный способ. Я не одержим желанием получить его [реванш], но если он состоится и мы сможем прийти к соглашению в ходе переговоров, я с удовольствием проведу этот реванш», — сказал Альварес One on One Boxing.

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113). Бой состоялся 7 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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