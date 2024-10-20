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Сегодня, 23:01

Боксер Сироткин назвал катастрофой поражение Тима Цзю нокаутом в бою с Бахрамом Муртазалиевым

Руслан Минаев
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Экс-чемпион мира во втором среднем весе по версии WBA Inter-Continental Андрей Сироткин поделился мнением о победе Бахрама Муртазалиева над Тимом Цзю.

«Для Цзю случилось что-то вроде катастрофы. Его жестко «приземлили». У Муртазалиева приличная мощь. Он может пособирать пояса в первом среднем весе. Не знаю, как насчет победы над Теренсом Кроуфордом, но посмотреть было бы очень интересно.

Не могу сказать, что Тим меня сильно разочаровал. Было ощущение, что пояса он не соберет и потерпит чувствительное поражение. Бои ему делали домашние, оппозиция неплохая, но не чемпионская. И был виден контракт между боями в США с серьезными соперниками и в Австралии», — цитирует Сироткина MMA.Metaratings.ru.

Муртазалиев нокаутировал Цзю в третьем раунде и защитил титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Бокс
Тим Цзю

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