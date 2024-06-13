Тим Цзю: «Я — король в первом среднем весе»

Экс-чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Тим Цзю (23-1) считает, что он вернет себе титул чемпиона в первом среднем весе.

«Я определенно могу вернуться к бою за чемпионский титул, потому что я не проиграл Фундоре, — заявил боксер Fox Sports Australia. — Весь мир это знает. Меня не избивали. Даже если Фундора победил, мне удалось сделать ему больно. Вы видели его лицо после боя? Видели его нос? Если не считать нескольких синяков, я был в полном порядке. Поэтому, конечно, я могу вернуться для участия в крупном поединке.

Я думаю, что [Эррол] Спенс победит Фундору, [Теренс] Кроуфорд тоже, но это будет непростой бой. Но я искренне верю, что я король в первом среднем весе».

Себастьян Фундора (21-1) победил Цзю раздельным решением судей (116-112, 116-112, 113-115) и стал чемпионом в первом среднем весе по версии WBC и WBO. Бой состоялся 30 марта в Лас-Вегасе, США.