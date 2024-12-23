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Сегодня, 04:13

Калинкин: «У меня получилась минимальная победа Усика»

Сергей Разин
корреспондент
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Известный рефери Александр Калинкин прокомментировал судейство в поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я смотрел бой с плохим изображением, но считаю, что как судьи определили, так оно и было. У меня получилось на одно очко преимущество Усика, потому что предпоследний раунд я дал ничейный. Говорить он может, что угодно, но было понятно, что если не навяжет Александру свою тактику, то это ему не поможет. Понятно, что в первых раундах он был поинтереснее и попадал поточнее, а потом все сразу прояснилось. Техника Усика возымела место», — приводит слова Калинкина Vprognoze.ru.

В ночь на 22 декабря Усик в реванше победил британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей в Эр-Рияде.

Источник: Vprognoze
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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