Калинкин: «У меня получилась минимальная победа Усика»

Известный рефери Александр Калинкин прокомментировал судейство в поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я смотрел бой с плохим изображением, но считаю, что как судьи определили, так оно и было. У меня получилось на одно очко преимущество Усика, потому что предпоследний раунд я дал ничейный. Говорить он может, что угодно, но было понятно, что если не навяжет Александру свою тактику, то это ему не поможет. Понятно, что в первых раундах он был поинтереснее и попадал поточнее, а потом все сразу прояснилось. Техника Усика возымела место», — приводит слова Калинкина Vprognoze.ru.

В ночь на 22 декабря Усик в реванше победил британца Тайсона Фьюри единогласным решением судей в Эр-Рияде.