Boxing Scene назвало 15 лучших супертяжеловесов в истории бокса

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Издание Boxing Scene опубликовала список 15 лучших супертяжеловесов в истории бокса. В список не вошли ни экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1), ни абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0). Это объясняется тем, что «сложно оценивать карьеру боксера, пока она продолжается».
Лучшие боксеры-супертяжеловесы по версии Boxing Scene:
15. Владимир Кличко (64-5, 53 КО);
14. Майк Тайсон (50-6, 44 КО);
13. Джин Танни (61-1-1, 45 КО);
12. Санни Листон (50-4, 39 КО);
11. Джеймс Джеффрис (18-1-2, 15 КО);
10. Эвандер Холифилд (44-10-2, 29 КО;
9. Леннокс Льюис (41-2-1, 31 КО);
8. Джек Демпси (61-6-8, 50 КО);
7. Джо Фрейзер (32-4-1, 27 КО);
6. Рокки Марчиано (49-0, 43 КО);
5. Ларри Холмс (69-6, 44 КО);
4. Джордж Форман (76-5, 68 КО);
3. Джек Джонсон (77-13-14, 48 КО);
2. Джо Луис (66-3, 52 КО);
1. Мухаммед Али (56-5, 37 КО).
Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.