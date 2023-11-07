BoxRec назвал 10 величайших боксеров второго среднего веса

Сайт BoxRec, на котором можно найти рекорд боксера, любителя или профессионала, составил список из 10 величайших в истории боксеров второго среднего веса. Первое место в рейтинге занял абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2).

10. Дэниел Джейкобс

9. Свен Оттке

8. Артур Абрахам

7. Стив Коллинз

6. Деметриус Андраде

5. Миккель Кесслер

4. Карл Фроч

3. Андре Уорд

2. Джо Кальзаге

1. Сауль Альварес

Сотрудники BoxRec составляют свои рейтинги, начисляя очки за такие вещи, как, например, непобежденный рекорд.

Пару лет назад BoxRec признал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) величайшим боксером в истории.

Это порадовало Мейвезера, но возмутило многих поклонников бокса. Не последнюю роль в том, что Флойд занял высокое место в рейтинге, сыграли его идеальные показатели — 50 побед и 0 поражений. Многие поклонники бокса раскритиковали рейтинг, заявив, что Мейвезер не может быть выше Шугара Рэя Робинсона, Мухаммеда Али, Генри Армстронга, Гарри Греба и Сэма Лэнгфорда.