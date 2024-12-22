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Сегодня, 08:30

Фьюри — о судействе боя с Усиком искусственным интеллектом: «К черту все компьютеры»

Даниил Аршавский
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Британский боксер Тайсон Фьюри поделился мыслями о судействе его боя с украинцем Александром Усиком искусственным интеллектом.

37-летний украинский спортсмен стал победителем 12-раундового поединка единогласным решением судей. Усик сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

«К черту все компьютеры, пусть люди продолжают работать. Нужно больше рабочих мест для людей и меньше для компьютеров. Электромобили тоже к черту!» — сказал Фьюри на пресс-конференции.

В первом бою с британцем в мае 2024 года Усик также стал победителем раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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