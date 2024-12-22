Фьюри — о поражении от Усика: «Я думал, что победил»

Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал поражение в поединке против украинца Александра Усика.

«Я думал, что победил. В три раунда преимущества, по меньшей мере», — приводит слова Фьюри Sky Sports Boxing.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. 37-летний украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу одержал украинский спортсмен раздельным решением судей.