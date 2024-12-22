Сегодня, 04:12
Британский боксер Тайсон Фьюри прокомментировал поражение в поединке против украинца Александра Усика.
«Я думал, что победил. В три раунда преимущества, по меньшей мере», — приводит слова Фьюри Sky Sports Boxing.
Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. 37-летний украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.
Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу одержал украинский спортсмен раздельным решением судей.