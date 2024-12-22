Тайсон Фьюри: «Усику сделали подарок от судейского столика»

Британский боксер Тайсон Фьюри считает, что победа Александра Усика в их втором поединке в Саудовской Аравии была подарком украинцу от судей.

Бой продолжался 12 раундов и завершился победой 37-летнего украинского боксера единогласным решением судей.

«Многие говорят, что Усик победил благодаря силе своего духа. Никакого духа я в нем не заметил. Но ощутил рождественский дух, который решил сделать ему подарок от судейского столика. Ранний рождественский подарок», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

Украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

В первом поединке в мае 2024 года Усик также победил британского спортсмена раздельным решением судей.