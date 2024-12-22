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Александр Усик — Тайсон Фьюри: началась прямая трансляция боя — смотреть онлайн

Александр Усик и Тайсон Фьюри выходят на ринг на турнире в Эр-Рияде
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
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Александр Усик и Тайсон Фьюри выходят на бой на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Соперники начнут противостояние в ринге ориентировочно в 1.30 22 декабря по московскому времени. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри 2 (с видео в прямом эфире). Официальной трансляции в России не запланировано. Результат боя Усика и Фьюри можно отслеживать также в ленте новостей и нашем матч-центре о боксе.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Первый бой Фьюри и Усик провели 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы раздельным решением.

36-летний британец Тайсон Фьюри по прозвищу Цыганский Король — бывший чемпион мира в тяжелом весе. Его профессиональный рекорд — 34 победы, одна ничья и одно поражение. В мае он утратил пояс WBC.

37-летний Александр Усик — бывший абсолютный чемпион мира. Его рекорд в профессионалах — 22 победы и 0 поражений. Летом он оставил без защиты пояс IBF.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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