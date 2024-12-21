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Бой Александр Усик — Тайсон Фьюри 2: время начала и трансляция онлайн

Поединок Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 состоится в Эр-Рияде 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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Поединок Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь на 22 декабря. Ориентировочное время начала боя-реванша — в 1.30 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции реванша Усика и Фьюри не запланировано.

Украинец и британец проведут поединок за чемпионские титулы по версиям WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелой весовой категории.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая этого года. Тогда Александр Усик победил раздельным решением судей, а летом оставил вакантным пояс IBF.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри 2: бой реванш пройдет в&nbsp;Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря. Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

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