Поединок Александр Усик — Тайсон Фьюри 2 состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в ночь на 22 декабря. Ориентировочное время начала боя-реванша — в 1.30 мск.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию всего турнира и главного боя Усик vs Фьюри 2. В России официальной трансляции реванша Усика и Фьюри не запланировано.

Украинец и британец проведут поединок за чемпионские титулы по версиям WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелой весовой категории.

Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся 18 мая этого года. Тогда Александр Усик победил раздельным решением судей, а летом оставил вакантным пояс IBF.