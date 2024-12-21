Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:30

Кто победит в реванше Александра Усика и Тайсона Фьюри?

Боксеры Усик и Фьюри проведут бой-реванщ в ночь на 22 декабря
Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой в главном событии вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 21 декабря. Этот поединок станет реваншем между ранее непобедимыми чемпионами тяжелого веса.

Первый бой обладатель пояса WBC Фьюри и чемпион по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, The Ring Усик провели в столице Саудовской Аравии 18 мая. Украинец победил британца раздельным решением судей, объединил титулы и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но летом оставил без защиты свой пояс в организации IBF.

Начало реванша 37-летнего Усика (22-0, 14 КО) и 36-летнего Фьюри (34-1-1, 24 КО) ожидается в ночь на воскресенье, 22 декабря. Ориентировочное время выхода соперников в ринг после красочного шоу — между 1.00 и 1.30 мск. А как завершится повторное противостояние звезд бокса? Выбирайте один из ответов в нашем голосовании (на этой странице или в онлайн-трансляции боя Усик vs Фьюри 2).

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию вечера бокса в Эр-Рияде с главным событием Усик — Фьюри.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Барселона» начала поиск стадиона для матчей плей-офф Лиги чемпионов
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
«Все, ты ни за что не борешься». Тутберидзе ярко вернулась на внутренние старты
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
Сегодня
Вчера
Неделя