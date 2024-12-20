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Дрозд: «В реванше Усик не только возьмет верх, но и сделает это в еще более убедительной манере»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший боксер Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Предполагаю, Александр не просто снова возьмет верх, но сделает это в еще более убедительной манере. Тайсон откровенно разочаровал в первом поединке. На реванш же Усик выйдет с тем же настроем и теперь просто не позволит попасть по себе», — цитирует Дрозда RT.

Реванш Усик — Фьюри состоится в ночь с 21 на 22 декабря и начнется ориентировочно в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. Формат боя — 12 раундов по три минуты. Боксерский вечер состоится на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бой Александр Усик vs Тайсон Фьюри 2: кто победит в реванше? Онлайн-трансляция поединка

Источник: RT
Бокс
Александр Усик
Григорий Дрозд
Тайсон Фьюри
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