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Бой Александра Усика против Тайсона Фьюри: дата и время начала реванша

Поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри пройдет в ночь на 22 декабря
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Боксер Александр Усик
Александр Усик.
Фото Getty Images
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Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри сразятся в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде в ночь с 21 на 22 декабря. Событие состоится на «Kingdom Арене», ориентировочное время начала реванша Усика против Фьюри — 1.30 мск.

На кону — титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Усик стал абсолютным чемпионом после победы над Фьюри в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но затем оставил вакантным пояс IBF из-за невозможности провести защиту в срок и подготовки к реваншу.

Усику — 37 лет, он провел 22 поединка на профессиональном уровне, одержав победу в каждом из них.

Фьюри — 36 лет, на его счету 34 победы, одна ничья и одно поражение.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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