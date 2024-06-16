Бой Сильвы и Соннена по правилам бокса завершился вничью

Бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) и экс-чемпион в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) не смогли выявить победителя в выставочном поединке по правилам бокса, который состоялся 15 июня в Сан-Паулу, Бразилия. Бой продлился пять раундов.

Сильва в первом бою с Сонненом победил сабмишном в пятом раунде на UFC 117, при том, что Соннен побеждал по судейским запискам. Бой состоялся 17 августа 2010-го на Oracle Arena в Окленде, США.

Во втором поединке Сильва победил техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 7 июля 2012-го на UFC 148 на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.