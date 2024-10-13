Бой Бетербиева впервые продлился все 12 раундов

В поединке за титул абсолютного мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом завершился 12 раунд. Вечер бокса проходит в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Впервые в карьере бой 39-летнего Бетербиева может продлиться все 12 раундов. Предыдущие свои 20 боев он заканчивал досрочными победами.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Непобежденные российские боксеры Бетербиев (профессиональный рекорд 20-0) и Бивол (23-0) проводят бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Артур владеет поясами IBF, WBC и WBO, 33-летний Дмитрий — WBA и IBO.