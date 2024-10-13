Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 01:45

Бой Бетербиева впервые продлился все 12 раундов

Евгений Козинов
Корреспондент
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол.
Фото Скриншот трансляции
Telegram Дзен

В поединке за титул абсолютного мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом завершился 12 раунд. Вечер бокса проходит в спортивном комплексе «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Впервые в карьере бой 39-летнего Бетербиева может продлиться все 12 раундов. Предыдущие свои 20 боев он заканчивал досрочными победами.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Бивол.

Артур Бетербиев и&nbsp;Дмитрий Бивол. Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол. Онлайн-трансляция боя

Непобежденные российские боксеры Бетербиев (профессиональный рекорд 20-0) и Бивол (23-0) проводят бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Артур владеет поясами IBF, WBC и WBO, 33-летний Дмитрий — WBA и IBO.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Захарова прокомментировала опубликованное МИД Испании видео с парком Горького
Трамп выразил опасения по поводу начала мировой войны в ближайшие месяцы
В Госдуме оценили слова Глушенкова о пиве после матча
Федерация футбола Албании пожаловалась на Чехию в УЕФА из-за кричалок про Косово
Безумие в Челябинске, спартаковский «сухарь» и Ротенберг, который вернул должок. Что произошло в КХЛ 12 октября
В Хабаровске возбудили уголовное дело после применения насилия к студентке
Материалы сюжета Артур Бетербиев vs Дмитрий Бивол: бой двух россиян за четыре чемпионских пояса
Промоутер Бивола — о победе Бетербиева: «Это какая-то шутка»
Опубликованы судейские записки боя Бетербиев — Бивол
Бетербиев заявил, что готов к реваншу с Биволом через полгода
Валуев признался, что хотел бы увидеть реванш Бивола и Бетербиева
Бивол: «Нет времени на сожаления после поражения от Бетербиева»
Кириенко: «Бивол и Бетербиев — гордость российского бокса, это настоящие примеры для подражания»
Сегодня
Вчера
Неделя