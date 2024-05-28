Бивол — о Зинаде: «Я должен быть очень осторожен»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (22-0) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions отметил, что он не должен недооценивать нового соперника Малика Зинада (22-0).

— У Малика Зинада появилась уникальная возможность подраться с тобой. Он непобежден, он ничего не теряет. Не опасен ли он?

— Я не впервые оказываюсь в таком положении. Я уже давал бойцам возможность, и я должен быть очень осторожен, я должен быть сфокусирован. Что насчет него? Он получил шанс, и я уверен, что он сделает всё, что в его силах, чтобы победить. Но я чемпион мира, я должен доказать, что я в форме и что я иду к своей цели.

— Что вы знаете о нем?

— До боя с Артуром Линдоном он был одним из вариантов. Я видел несколько его боев, его стиль очень похож на стиль Артура Линдона. Он хорошо использует свой джеб и хорошо контратакует правой рукой.

— Насколько тяжело было переключиться на другого оппонента?

— Это профессиональный бокс. Если ты профессионал, ты должен уметь переключаться от одной ситуации к другой. Нужно уметь подстраиваться как на ринге, так и вне. У меня было достаточно времени, чтобы сменить спарринг-партнеров и план.

Бой Артура Бетербиева (20-0) и Бивола должен был состояться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Однако из-за травмы Бетербиева (разрыв мениска) поединок был отложен на конец года. Вместо Артура соперником Бивола стал Малик Зинад.