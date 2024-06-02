Бой Бивола и Бетербиева пройдет 12 октября

Турки Аль аш-Шейх, председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии, сообщил, что бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева пройдет 12 октября.

«Мы объявляем, что Бивол — Бетербиев состоится 12 октября в Саудовской Аравии. Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Ты один из лучших боксеров в истории, ты заслуживаешь своих титулов. Мы хотим тебя видеть против Бенавидеса, мы хотим увидеть твой поединок против Опетая в первом тяжелом весе», — сказал Аль аш-Шейх.

2 июня Бивол одержал победу техническим нокаутом в бою с ливийцем Маликом Зинадом. Изначально соперником 33-летнего россиянина должен был быть Бетербиев, но он получил травму.

39-летний Бетербиев является чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе, а Бивол — чемпион WBA и IBO.