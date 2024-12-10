Кузьмин — о бое Фьюри против Усика: «Надеюсь, в этот раз Тайсон не будет заниматься ерундой и клоунадой»

Российский боксер Сергей Кузьмин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Надеюсь, в этот раз Тайсон не будет ерундой и клоунадой заниматься, а подойдет к нему сконцентрировано. Если это произойдет, тогда мы увидим совершенно иной исход поединка. Безусловно, я считаю фаворитом Фьюри, все-таки он явно больше мотивирован, чем Усик. Ему очень хочется взять этот реванш и ответить за прошлое поражение», — сказал Кузьмин для «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

(Денис Сафронов)