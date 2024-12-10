Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:00

Кузьмин — о бое Фьюри против Усика: «Надеюсь, в этот раз Тайсон не будет заниматься ерундой и клоунадой»

Telegram Дзен

Российский боксер Сергей Кузьмин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Надеюсь, в этот раз Тайсон не будет ерундой и клоунадой заниматься, а подойдет к нему сконцентрировано. Если это произойдет, тогда мы увидим совершенно иной исход поединка. Безусловно, я считаю фаворитом Фьюри, все-таки он явно больше мотивирован, чем Усик. Ему очень хочется взять этот реванш и ответить за прошлое поражение», — сказал Кузьмин для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

(Денис Сафронов)

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
Песков допустил достижение Россией целей СВО за столом переговоров
Президента Бразилии госпитализировали из-за кровоизлияния в мозг
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
Верховный суд отклонил жалобу на пожизненный срок маньяку Мозглякову
Сегодня
Вчера
Неделя