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Сегодня, 13:00

Талибов считает, что уровень Усика выше, чем Фьюри: «Он способен на большее»

Александр Усик.
Фото Getty Images
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Нурипаша Талибов, тренер российского боксера Артура Бетербиева, в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри (34-1-1) и Александра Усика (22-0-0).

«Как боксер Усик выше классом. В первом бою он мне не очень понравился. Думаю, способен на большее. Александр более яркий, техничный боксер. Посмотрим, как они подойдут к бою, в каком состоянии окажутся. Удачи Усику, будем болеть за него», — сказал Талибов для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный бой 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Абустин

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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