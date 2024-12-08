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Сегодня, 13:00

Кремлев: «Не сомневаюсь, Фьюри победит Усика»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Умар Кремлев.
Фото «СЭ»
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Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Давайте вспомним противостояния Фьюри и Уайлдера. Вы же видели разницу между первым и вторым их поединком, так что Фьюри сейчас выиграет в реванше. Фьюри просто тогда как всегда недооценил, а сейчас он подготовится. Он одиозный и смелый. Не сомневаюсь, что он победит», — сказал Кремлев журналистам на Международном боксерском форуме, который проходил 7 декабря в Дубае.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Фьюри и Усик проведут повторный бой в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде. В их первом поединке украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Умар Кремлев
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