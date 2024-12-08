Кремлев: «Не сомневаюсь, Фьюри победит Усика»

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Давайте вспомним противостояния Фьюри и Уайлдера. Вы же видели разницу между первым и вторым их поединком, так что Фьюри сейчас выиграет в реванше. Фьюри просто тогда как всегда недооценил, а сейчас он подготовится. Он одиозный и смелый. Не сомневаюсь, что он победит», — сказал Кремлев журналистам на Международном боксерском форуме, который проходил 7 декабря в Дубае.

Фьюри и Усик проведут повторный бой в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде. В их первом поединке украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.