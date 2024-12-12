Чжилей: «Усик просто прикончит Фьюри в реванше

Китайский боксер Чжан Чжилей поделился ожиданиями от поединка британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Я говорил это раньше, говорю и сейчас: Усик победит, — сказал Чжилей для BoxNation. — У него было преимущество в первом бою, Александр нашел способ нанести Тайсону поражение. Мой прогноз на этот бой? Усик его просто прикончит, нокаутирует».

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом противостоянии, которое состоялось в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.