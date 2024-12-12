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Сегодня, 18:00

Чжилей: «Усик просто прикончит Фьюри в реванше

Евгений Нарижный
Корреспондент
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Китайский боксер Чжан Чжилей поделился ожиданиями от поединка британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Я говорил это раньше, говорю и сейчас: Усик победит, — сказал Чжилей для BoxNation. — У него было преимущество в первом бою, Александр нашел способ нанести Тайсону поражение. Мой прогноз на этот бой? Усик его просто прикончит, нокаутирует».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом противостоянии, которое состоялось в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.

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Александр Усик
Тайсон Фьюри
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