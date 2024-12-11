Бивол: «Думаю, Усик победит Фьюри»

Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о бое-реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Мне нравится этот бой. Думаю, Усик победит, но мы никогда не знаем, чего нам следует ожидать от Тайсона Фьюри. Это интересный бой», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Усик и Фьюри проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом противостоянии, которое состоялось в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.