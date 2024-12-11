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Сегодня, 17:00

Бивол: «Думаю, Усик победит Фьюри»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Усик.
Фото Global Look Press
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Российский боксер Дмитрий Бивол высказался о бое-реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Мне нравится этот бой. Думаю, Усик победит, но мы никогда не знаем, чего нам следует ожидать от Тайсона Фьюри. Это интересный бой», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Усик и Фьюри проведут ответный бой в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом противостоянии, которое состоялось в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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