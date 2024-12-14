Боксер Пирог — о бое Фьюри и Усика: «Это два супертяжеловеса с высоким боксерским IQ. В теории у Тайсона больше шансов на победу»

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Если второй бой продлится в том же темпе и на той же дистанции, что и первый, то отдам предпочтение Усику. Он показал, что такой бокс ему удобен. Но не припомню, чтобы Фьюри проигрывал в реваншах. Следовательно, у него есть хорошая черта — извлекать уроки из первых боев. Думаю, что он будет в этом поединке немного другим», — сказал Пирог для «СЭ».

Также экс-чемпион мира отметил боксерский интеллект Фьюри.

«Раньше мы поддерживали контакт с тренером Фьюри Стюардом и он всегда отмечал особое боксерское мышление Тайсона. Поэтому я давно понял и глядя на его бои убедился, что это парень с высоким боксерским IQ, он умеет делать правильные выводы из своих боев. Для Усика это будет тяжелый поединок. Еще перед их первой встречей я сказал, что это уникальный случай, когда встречаются два супертяжеловеса с высоким боксерским IQ, но с разными стилями. Отсюда и интрига. Если Фьюри извлек уроки, то у него больше шансов победить. Есть такое правило: хороший большой боксер из 10 раз одержит больше побед над хорошим маленьким. Поэтому в теории у Фьюри больше шансов, но учитывая неординарность Усика, нас ждет интригующий бой-реванш», — добавил Пирог.

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.