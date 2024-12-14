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Сегодня, 23:10

Паркер о реванше Фьюри и Усика: «В этот раз я бы поставил на британца»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер поделился ожиданиями от предстоящего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По мнению новозеландца, Фьюри проведет реванш с серьезным настроем и одержит победу по очкам.

«Сложно говорить что-то наверняка, поскольку Усик [в их первом бою] хорошенько потрепал Фьюри в девятом раунде. Но в этот раз я бы поставил на британца», — приводит слова Паркера Yahoo Sports.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Второй поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Источник: Yahoo Sports
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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