Леннокс Льюис — о бое Фьюри и Усика: «Не думаю, что Тайсон дрался с умом в первом бою. Сейчас ему надо делать правильные вещи»

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался по поводу боя-реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

— Я не могу пойти против Усика, — сказал Льюис в интервью Droeks on Boxing. — Александр Усик доказывал это снова и снова, и он до сих пор непобежден. Итак, все сводится к тому, кто боксирует лучше и кто умен на ринге.

Не думаю, что Тайсон Фьюри дрался с умом в первом бою, — продолжил он. — Он немного переборщил и позволил Усику по-настоящему набрать очки. Александр — сложный соперник, он все время в движении, он всегда наносит удары и находится в отличной форме, и его трудно победить. Убежден, что более крупный человек всегда должен побеждать, если он делает правильные вещи. Так что Тайсону Фьюри необходимо делать правильные вещи в этом бою, чтобы победить, а именно использовать свой джеб, использовать свои размеры, использовать свои движения.

Фьюри (34-1-1) и Усик (22-0-0) проведут бой-реванш в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В их первом противостоянии, которое состоялось в мае, украинский боксер одержал победу раздельным решением судей.