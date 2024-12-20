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Сегодня, 08:00

Гончаров — о реванше Фьюри против Усика: «Хочу, чтобы Тайсон победил и надавал ему как следует»

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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри (34-1-1) и украинца Александра Усика (22-0).

«С удовольствием послежу за этим противостоянием. Если говорить о шансах, то фаворитом я вижу Усика, примерно 65 на 35 в процентах я верю в его победу. Александр сильнее в первую очередь в плане психологии и ментальной составляющей. Он более техничный и выверенный боксер без особых слабых мест, чего нельзя сказать о Фьюри. Еще в первом их бою он смог совершить нокдаун, что явно придало ему уверенности в своих силах. Но не будем забывать, что Фьюри — это очень нестандартный боец, который может удивить», — сказал Гончаров «СЭ».

Чемпион ACA в тяжелом весе также выбрал, за кого будет болеть в данном бою.

«Честно, я буду болеть за Тайсона и желать ему победы — к Усику у меня неоднозначное отношение после всех его высказываний. Хочу, чтобы Тайсон победил и надавал ему как следует», — добавил Гончаров.

Повторный бой 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Денис Сафронов

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: соперники 10 минут смотрели друг на друга после пресс-конференции. Что будет на взвешивании? Онлайн-трансляция
Бокс
Александр Усик
Евгений Гончаров
Тайсон Фьюри
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