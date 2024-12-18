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Сегодня, 12:00

Фахретдинов считает Усика фаворитом боя с Фьюри: «Но вроде Тайсон обещал удивить»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Российский боец UFC Ринат Фахретдинов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша 36-летнего британца Тайсона Фьюри и 37-летнего украинца Александра Усика.

«Не могу сказать, кто в какой форме, потому что не проходил с ними лагерь. Но фаворит однозначно Усик. Кому-то в реванше легко, кому-то тяжелее. Со стороны непросто говорить. Но вроде Фьюри обещал удивить. Посмотрим, как в итоге закончится бой. Будет интересно», — сказал Фахретдинов для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок Фьюри (34-1-1) и Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (ориентировочно после 1.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Ринат Фахретдинов
Тайсон Фьюри
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