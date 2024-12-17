Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 13:00

Канчельскис рассказал, почему будет болеть за Усика в реванше против Фьюри

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Видел бои Усика. Он хороший спортсмен. Дай бог, чтобы победил. Честно сказать, могут сделать так, что победа будет не Усика, потому что телевидение — большие деньги. С другой стороны, все зависит от менеджеров, человеческого понятия. Да, большие деньги, но каждый должен понимать, что есть отношение, уважение и так далее. Надеюсь, что этого не будет. Мне кажется, Усик должен победить и доказать. Будем переживать и болеть. Все-таки постсоветское пространство. Любое достижение любого такого гражданина — важно. Переживаю за это. Желаю удачи», — сказал Канчельскис «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Андрей Канчельскис
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Станкович в Сербии попал в скандал. Что происходит в «Спартаке» 17-12-2024
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
Начальник войск РХБЗ Кириллов погиб при взрыве в Москве. Что известно к этому часу
Нападающий «Локомотива» Воробьев выложил фото с убитыми зайцами
Препарат фенибут свободно продают в Сети под видом БАДов для роста мышц
СК возбудил дело о теракте и убийстве после гибели генерала Кириллова
Сегодня
Вчера
Неделя