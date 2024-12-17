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Кузнецов — о реванше Фьюри с Усиком: «Буду болеть за Александра и желать ему победы»

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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Конечно, такой бой вызывает интерес. Это очень громкие имена, которые привлекают внимание. Если же говорить о самом бое, то я буду болеть за Александра, и желать ему победы», — сказал Кузнецов для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Денис Сафронов

Бокс
Александр Усик
Дмитрий Кузнецов
Тайсон Фьюри
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