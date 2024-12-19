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Сегодня, 12:00

Бабаев считает шансы Усика в бою против Фьюри 60 на 40

Микеле Антонов
Корреспондент
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Хоккейный агент Шуми Бабаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Мое мнение, в этом поединке все зависит от того, кто из соперников будет более голодный. Во всех боях в основу идет это состояние: злость, голод и то, сколько спортсмен готовился. Мы понимаем, что Усик — топовый боец, равно как и Фьюри. Наверное, преимущество все равно на стороне Усика. Но решающее значение будет иметь — кто как подготовился к бою. Ну а так, наверное, 60 на 40 в пользу Усика», — сказал Бабаев для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Шуми Бабаев
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