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Сергей Жуков — о бое Фьюри и Усика: «Непобедимых людей не существует»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Солист группы «Руки Вверх!» и болельщик ЦСКА Сергей Жуков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Не буду делать прогнозов в данном случае. Скажу так: непобедимых людей не существует. А уж дальше думайте сами. Но я был в дичайшем восторге от рекламы, которую сняли при участии Усика и Фьюри, где в каждом человеке им чудился свой соперник. Считаю, это вершина того, что может быть в промо к бою.

Понятно, что люди в этой индустрии всегда умели делать круто. Конечно, большой ажиотаж. Давайте прямо скажем: это два профессиональных бойца. Огромные, серьезные легенды и чемпионы, несмотря на все нюансы. Тем интереснее будет событие. Лучше не делать прогнозов, а просто посмотреть красивый бой», — сказал Жуков для «СЭ».

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: ведем обратный отсчет до реванша года. Онлайн-трансляция

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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