Василевский считает Усика фаворитом в реванше с Фьюри: «За счет своего уровня и класса одержит победу»

Известный российский боец ММА Вячеслав Василевский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри (34-1-1) и украинца Александра Усика (22-0-0).

«Думаю, Усик вновь одержит победу. Есть ощущение, что мы увидим бой, похожий на их первую встречу. Вряд ли будет нокаут, просто Александр за счет своего уровня и класса одержит победу. Не думаю, что будет какое-то рубилово, скорее мы увидим такой академический бокс», — сказал Василевский «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Денис Сафронов