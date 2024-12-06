Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 12:00

Булыкин — о бое Фьюри против Усика: «Бизнес выходит на первые места, но хочется, чтобы все решал чистый спорт»

Telegram Дзен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Мне интересно, как побьются эти парни. Если будет время, даже посмотрю бой. Слышал, что многие говорят — победу могут дать Фьюри ради третьего боя. Бизнес выходит на первые места, но хочется, чтобы все решал спорт, чистый спорт. Я старой формации человек и хочу, чтобы в первую очередь решал уровень спортсмена. Пусть победит сильнейший!» — сказал Булыкин для «СЭ».

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Ответный бой 36-летнего Тайсона Фьюри и 37-летнего Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

(Дарик Агаларов)

Дмитрий Булыкин
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Торпедо» пригласит пойманную на допинге суперзвезду. Трансферные слухи России
Хорхе Масвидаль женился на «Мисс Перу»
Порошенко раскритиковал командование ВСУ за «мясной шторм»
Экс-хавбек «Спартака» Ледяхов впервые рассказал о своей страшной болезни
Орбан назвал отказ Киева от переговоров с РФ в 2022 году ошибкой
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Сегодня
Вчера
Неделя