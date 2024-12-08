Боец Харитонов — о бое Фьюри и Усика: «Все решат физические кондиции»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал бой-реванш британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Если Фьюри хорошо подготовится, то будет конкурент. До седьмого раунда же он выигрывал предыдущий бой. Потом сломался — не хватило физики. Нужно подойти в хороших физических кондициях. Все равно шансы 50 на 50. Первый бой проигран. Психологически Усик выйдет на победной волне. Кто оптимальнее подойдет, тот будет лучше. Вот и все», — сказал Харитонов для «СЭ».

Ответный бой Фьюри и Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.