Константин Цзю — о реванше Фьюри и Усика: «Тайсон выиграет — и будет третий бой за баснословные деньги»

Легенда бокса Константин Цзю в разговоре с журналистами на церемонии взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA» в ОАЭ поделился ожиданиями от предстоящего боя реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, а также от повторного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

— Как восприняли анонс реванша Бивола и Бетербиева?

— Я не был сторонником этого боя в самом начале. Просто не хотел, чтобы у нас вместо двух чемпионов был один чемпион.

— Но уже-то один чемпион.

— Сейчас уже один чемпион, поэтому... Предвещаю... Бетербиев сейчас проигрывает — и третий бой. Будет трилогия.

— А это часть бизнеса или спорт?

— Я так не хочу, чтобы это было частью бизнеса. То же самое, что и бой Фьюри — Усик. Хотя вижу возможное то же самое развитие событий: Фьюри выиграет — и будет третий бой за баснословные деньги.

Фьюри и Усик проведут бой-реванш в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде. В их первом противостоянии, которое состоялось в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Бетербиев и Бивол повторно сразятся 22 февраля в Эр-Рияде. В первом поединке победу судейским решением одержал Бетербиев.

Турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA» состоится 6 декабря в Дубае. В главном событии вечера россиянин Никита Зонь сразится с кубинцем Арленом Лопесом.