Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Профессиональный бокс. Новости
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 07:00

Константин Цзю — о реванше Фьюри и Усика: «Тайсон выиграет — и будет третий бой за баснословные деньги»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Telegram Дзен

Легенда бокса Константин Цзю в разговоре с журналистами на церемонии взвешивания перед турниром «Ночь чемпионов IBA» в ОАЭ поделился ожиданиями от предстоящего боя реванша между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, а также от повторного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

— Как восприняли анонс реванша Бивола и Бетербиева?

— Я не был сторонником этого боя в самом начале. Просто не хотел, чтобы у нас вместо двух чемпионов был один чемпион.

— Но уже-то один чемпион.

— Сейчас уже один чемпион, поэтому... Предвещаю... Бетербиев сейчас проигрывает — и третий бой. Будет трилогия.

— А это часть бизнеса или спорт?

— Я так не хочу, чтобы это было частью бизнеса. То же самое, что и бой Фьюри — Усик. Хотя вижу возможное то же самое развитие событий: Фьюри выиграет — и будет третий бой за баснословные деньги.

Фьюри и Усик проведут бой-реванш в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде. В их первом противостоянии, которое состоялось в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Бетербиев и Бивол повторно сразятся 22 февраля в Эр-Рияде. В первом поединке победу судейским решением одержал Бетербиев.

Турнир по боксу «Ночь чемпионов IBA» состоится 6 декабря в Дубае. В главном событии вечера россиянин Никита Зонь сразится с кубинцем Арленом Лопесом.

Бокс
Александр Усик
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Костя Цзю
Тайсон Фьюри
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Кого «Спартак» рассматривает на должность спортивного директора
Россия закроет Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге
Археологи установили связь между местом кремации и захоронений в Херсонесе
Путин поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ
Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя