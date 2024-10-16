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Сегодня, 13:11

Бой Гассиева и Юнгквиста перенесен на 26 октября и пройдет в Ереване

Мурат Гассиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бой российско-армянского боксера Мурата Гассиева против непобежденного датчанина Кема Юнгквиста перенесен на 26 октября.

Изначально поединок должен был пройти 19 октября на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Вене (Австрия), однако у Гассиева возникли сложности с оформлением визы.

31-летний Гассиев владел титулами WBA и IBF в первом тяжелом весе. С 2020 года боксер выступает в тяжелой весовой категории. Свой последний бой Гассиев провел в конце сентября 2023 года в Турции, когда раздельным решением судей уступил шведу Отто Валлину в поединке за вторую строчку рейтинга IBF.

34-летний Юнгквист был чемпионом IBF International в тяжелом весе. В карьере датчанина была пауза с января 2020 года по апрель 2022 года. С тех пор Юнгквист провел восемь поединков на территории Дании.

Мурат Гассиев

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