Бой Майка Тайсона и Джейка Пола перенесен

Боксерский поединок между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом перенесен, сообщает пресс-служба компании Most Valuable Promotions, которая занимается организацией боя.

28 мая стало известно, что 57-летнему Тайсону стало плохо во время перелета в Лос-Анджелес. У американца случилось обострение язвы. На следующий день, 29 мая Тайсон заявил, что его состояние уже улучшилось.

«К сожалению, поединок Джейка Пола и Майка Тайсона, который все так ждут, перенесен. После консультаций с медиками Тайсону рекомендовали минимальные физические нагрузки в ближайшие несколько недель, только после этого он сможет вернуться к полноценным тренировкам. Майк и Джейк пришли к выводу, что им обоим нужны равные условия, чтобы подойти к бою в хорошей форме. Новая дата поединка будет объявлена 7 июня», — говорится в заявлении Most Valuable Promotions.

Изначально планировалось, что бой Майка Тайсона и Джейка Пола пройдет 20 июля на арене AT&T в Далласе, США.