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Сегодня, 22:18

Бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анонсирована дата поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Бой состоится 17 февраля, сообщает пресс-служба промоутерской компании Top Rank в соцсетях.

Изначально поединок должен был состояться 23 декабря 2023-го, но после победы над Фрэнсисом Нганну команда Фьюри заявила, что боксер не будет готов провести бой в декабре.

28 октября Фьюри победил Нганну (17-3) раздельным решением судей (96-93, 94-95, 95-94) в 10-раундовом поединке. В третьем раунде Нганну отправил Фьюри в нокдаун.

На счету британского боксера 34 победы (24 нокаутом), 1 ничья и ни одного поражения. Усик провел на профессиональном ринге 21 бой и одержал 21 победу (14 досрочных побед).

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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