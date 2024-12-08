Бой Пакьяо может пройти в России в 2025 году

Сегодня, 16:42
Бывший чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо может провести бой в России в следующем году.
Об этом сообщил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
«Бой Мэнни можем провести в России в следующем году. Еще будем обсуждать с ним, в том числе соперников», — цитирует Кремлева ТАСС.
45-летний филиппинец провел свой последний поединок в августе 2021 года. Тогда он судейским решением проиграл кубинцу Йорденису Угасу. Всего на счету Пакьяо 62 победы (39 нокаутом), 8 поражений и 2 ничьи.