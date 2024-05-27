Глава Top Rank Арум назвал сроки реванша между Усиком и Фьюри

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что реванш между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0) и экс-чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-1) состоится в конце ноября — середине декабря.

«Я думаю, что идеальное время для реванша — это конец ноября, начало или середина декабря. По контракту бой должен состояться в Саудовской Аравии, и правда в том, что провести его в любом другом месте было бы невозможно, поскольку никто не смог бы позволить себе такие большие суммы за поединок, каким бы он ни был.

И саудовцы — отличные организаторы. Я думаю, что мероприятие прошло потрясающе. Поэтому я уверен, реванш состоится в Саудовской Аравии», — сказал Арум в интервью Sky Sports.

Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, выиграв шесть поясов: четыре основных (WBA (Super), WBC, IBF, WBO) и два второстепенных (IBO и The Ring). Поединок состоялся 19 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.