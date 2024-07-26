Бой Субханкулова против непобежденного Галоса возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA»

Российский боксер Артур Субханкулов (6-0, КО 4) 8 августа в Уфе проведет защиту титула чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг в поединке с непобежденным венгром Роландом Галосом (6-0, КО 2). Этот 8-раундовый бой возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA».

Другие поединки предстоящего турнира:

Данис Габдрафиков (Россия) — Мишельт Баттумир (Монголия);

Азалия Аминева (Россия) — Рехема Абдаллах (Танзия);

Егор Козорезов (Россия) — Акшай Чахал (Индия).

Турнир 8 августа будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA), Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions.