Бой Субханкулова против непобежденного Галоса возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA»

Сегодня, 15:02
Российский боксер Артур Субханкулов (6-0, КО 4) 8 августа в Уфе проведет защиту титула чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг в поединке с непобежденным венгром Роландом Галосом (6-0, КО 2). Этот 8-раундовый бой возглавит турнир «Ночь чемпионов IBA».
Другие поединки предстоящего турнира:
Данис Габдрафиков (Россия) — Мишельт Баттумир (Монголия);
Азалия Аминева (Россия) — Рехема Абдаллах (Танзия);
Егор Козорезов (Россия) — Акшай Чахал (Индия).
Турнир 8 августа будет организован Международной ассоциацией бокса (IBA), Iron&Gloves Promotions и Dynamo Boxing Promotions.