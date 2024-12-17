Спарринг-партнер Фьюри — о реванше с Усиком: «Учитывая форму Тайсона, это будет другой бой»

Российский спарринг-партнер Тайсона Фьюри Алексей Дронов в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего реванша британца против Александра Усика.

«Он сейчас хочет отквитаться за поражение, но в то же время я думаю, что команда Александра тоже меняет геймплан, потому что они понимают, что тем же самым не выиграешь, — сказал Дронов «СЭ». — То же самое может не сработать. Честно говоря, не знаю, потому что я не видел форму Александра перед этим поединком. Но учитывая, в какой форме Тайсон, я думаю, что это будет другой бой. В прошлом поединке Тайсон контролировал середину боя и потом немного потерял концентрацию. Там уже накопительный эффект сработал, и попался он на удар. Но сейчас физическая форма его вообще отличная».

Реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика состоится 21 декабря в Эр-Рияде. Первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе завершился победой украинца раздельным решением судей.